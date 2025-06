Feuerwehr München

FW-M: Kinderzimmer komplett ausgebrannt (Schwabing-Freimann)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Freitag, 13. Juni 2025; 18.25 Uhr

Otl-Aicher-Straße

Freitagabend ist es im Münchner Norden zu einem Zimmerbrand gekommen. Eine Brandausbreitung konnte durch einen schnellen Einsatz der Feuerwehr noch verhindert werden.

In mehreren Anrufen wurde der Integrierten Leitstelle ein deutlicher Rauch- und Flammenaustritt aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Otl-Aicher-Straße gemeldet. Da bei Eintreffen des alarmierten Löschzugs nicht klar war, ob noch Personen in der Wohnung waren und der Brand im vierten Obergeschoss bereits auf das Dachgeschoss überzugreifen drohte, ließ der Zugführer die Alarmstufe erhöhen. Weitere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurden zur Unterstützung an die Einsatzstelle geschickt. In einem sogenannten Zangenangriff gingen gleichzeitig Atemschutztrupps von innen über das Treppenhaus und von außen über die Drehleiter zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Durch den schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen im Kinderzimmer auf weitere Räume der Wohnung und den darüberliegenden Balkon verhindert werden. Auch für den Rettungsdienst konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass alle Personen das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen konnten.

Rund 25 Minuten nach dem ersten Notruf konnte bereits "Feuer aus" gemeldet werden. Das betroffene Zimmer ist vollständig ausgebrannt, die restliche Wohnung durch den Brandrauch nicht mehr bewohnbar. Zur Sicherheit wurden noch Teile der Außenfassade und der Blechverkleidung des Balkons entfernt und nach Glutnestern gesucht. Es kam aber glücklicherweise zu keiner weiteren Brandausbreitung. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz für die rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet werden.

Auch eine spätere Kontrolle durch ein Löschfahrzeug erfolgte, doch auch hier konnten keine Glutnester mehr festgestellt werden.

Die betroffene Familie kam bei Bekannten unter.

Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden liegen der Feuerwehr München keine Informationen vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell