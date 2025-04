Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: 12h-Dienst der Jugendfeuerwehr Schermbeck

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

Am vergangenen Samstag fand der erste 12 Stunden Übungsdienst dieses Jahres unserer Jugendfeuerwehr statt. Ab 8:00 Uhr morgens wurden zahlreiche Einsätze im Gemeindegebiet durch unseren Feuerwehrnachwuchs erfolgreich abgearbeitet. Die Einsätze deckten ein großes Spektrum von typischen Feuerwehreinsätzen ab. Es gab Ölspuren, eine Übung am Kanal zur Wasserförderung, ausgelöste Brandmeldeanlagen und natürlich auch die Bekämpfung eines Brandes. Für das leibliche Wohl in der Mittagspause wurden die Teilnehmer mit Pizza versorgt. Vielen Dank an die Betreuer der Jugendfeuerwehr und an die Kameraden aus der Einsatzabteilung die zusätzlich unterstützen. Weiter vielen Dank an die Firma BWR und an die Familie Hüfing, die ihre Grundstücke für Übungseinsätze zur Verfügung stellten.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell