Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöster Brandmelder in Freizeitstätte

Schermbeck (ots)

Am Sonntagmorgen um 03:35 Uhr wurden die Löschzüge Gahlen und Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 2 - Heimrauchmelder" an die Einsatzstelle "Im Aap" alarmiert. An der Einsatzstelle konnte der ausgelöste Rauchmelder identifiziert, aber keine Ursache für die Auslösung festgestellt werden. Die Anlage wurde zurück gestellt und die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 04:15 Uhr.

