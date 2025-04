Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Unfall PKW B58

Schermbeck (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 9:00 Uhr wurden die Löschzüge #Schermbeck und #Altschermbeck mit dem Stichwort "H3 - Person eingeklemmt" an die Einsatzstelle "Weseler Strasse (B58)" alarmiert. An der Einsatzstelle waren nach einem Verkehrsunfall zwei Personen in einem PKW betroffen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt, der PKW abgesichert und spannungslos geschaltet. Die Insassen wurden zusammen mit dem Rettungsdienst aus dem PKW befreit und dem Rettungswagen zugeführt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 10:15 Uhr.

