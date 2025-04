Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brand wirtschaftliche genutztes Gebäude

Schermbeck (ots)

Am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr wurden der Löschzug #Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 2 - Garagenbrand" an die Einsatzstelle "Wachtenbrinker Weg" alarmiert. An der Einsatzstelle brannte ein wirtschaftliches Nebengebäude. Ein Trupp unter Atemschutz löschte mit einem C-Rohr das Gebäude ab. Anschließend wurde das Gebäude mit einer Wärmebildkamera überprüft und die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 0:30 Uhr.

