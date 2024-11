Polizei Hagen

POL-HA: Drei Männer nach Diebstahl von Hörspielfiguren im Wert von rund 1.900 Euro festgenommen

Hagen-Boele (ots)

In einem Geschäft in der Kabeler Straße entwendeten drei Männer (24, 32 und 33 Jahre alt) am Donnerstag (28.11.) gegen 14.30 Uhr Ware im Wert von rund 1.900 Euro. Ein Ladendetektiv konnte beobachten, wie sie diverse Spielwaren in ihre Rucksäcke packten. Es handelte sich dabei um Hörspielfiguren. Unmittelbar danach verließen sie den Markt. Zwei von ihnen entfernten sich in Richtung Batheyer Straße, der dritte Mann in Richtung Kabeler Straße. Der Mitarbeiter verfolgte zwei der Ladendiebe bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten konnten im Rahmen einer Fahndung auch den dritten Täter antreffen. Die Einsatzkräfte nahmen im weiteren Verlauf alle drei Männer vorläufig fest und fertigten Strafanzeigen. (arn)

