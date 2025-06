Feuerwehr München

FW-M: Technische Rettung nach Verkehrsunfall (Pasing)

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Freitag, 13. Juni 2025; 19.55 Uhr

Aubinger Straße

Im Münchner Westen ist es im Kreuzungsbereich der Aubinger Straße mit der Haberland- und Heimburgstraße zum Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Eine Person musste von der Feuerwehr befreit werden.

Aus unbekannter Ursache kollidierten ein weißer Mercedes mit seiner Fahrzeugfront mit einem grauen VW, wodurch die Fahrerseite des VWs stark deformiert wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten der Fahrer des Mercedes, welcher allein im Fahrzeug war und der Beifahrer des VWs die Fahrzeuge bereits verlassen. Die Fahrerin des VWs wurde allerdings mittelschwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. In Rücksprache mit dem Rettungsdienst wurde daher beschlossen, eine sogenannte große Seitenöffnung vorzunehmen. Hierbei werden mit hydraulischer Schere und Spreizer beide Türen und die B-Säule entfernt. Anschließend konnte die 42-Jährige mit einem Wirbelsäulenbrett schonend gerettet und in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht werden. Auch ihr Beifahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes konnte nach einer Untersuchung vor Ort bleiben.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet.

Zum genauen Unfallhergang und dem entstandenen Sachschaden liegen keine Informationen vor. Die Feuerwehr München betont, dass aus den Beschädigungen an den Fahrzeugen kein direkter Rückschluss auf die Unfallursache getroffen werden kann. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell