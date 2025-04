Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei stellt mutmaßliches Diebesgut sicher: Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Samstag, den 12. April 2025, wurde durch die Polizei gegen 16:10 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug in der Hubert-Biernat-Straße in Unna festgestellt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die Fenster des geparkten Fahrzeugs heruntergelassen waren. Im Inneren befanden sich zwei männliche Personen, die beim Erblicken der Polizei umgehend zu Fuß flüchteten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut, darunter Schmuck, sowie Einbruchswerkzeug. Der eigentliche Tatort des möglichen Einbruchs ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wem gehört der sichergestellte Schmuck? Wer kann Angaben zu den beiden geflüchteten Personen oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Hubert-Biernat-Straße in Unna am Samstagnachmittag machen? Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/der gesuchten Personen oder dem Pkw geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

