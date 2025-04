Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - 17-jähriger E-Scooter Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Holzwickede (ots)

Am Montag (14.04.2025) kam es gegen 20:55 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger E-Scooter Fahrer aus Unna leicht verletzt wurde.

Der 17-Jährige befuhr die Bahnhofstraße mit seinem E-Scooter aus Richtung Friedhofstraße kommend. An der Einmündung zur untergeordneten Montanhydraulikstraße näherte sich ein Pkw der Bahnhofstraße, welcher eine Vollbremsung einleitete. Der 17-Jährige leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte er mit seinem E-Scooter. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht.

Der oder die unbekannte Pkw Fahrer/in setzte seine/ihre Fahrt anschließend über die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof weiter fort.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten VW Golf gehandelt haben. Angaben zu dem Fahrzeugführer bzw. der Fahrzeugführerin können nicht gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/der gesuchten Unfallbeteiligten oder dem Pkw geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

