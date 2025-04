POL-NE: 53-Jähriger überfallen, geschlagen und beraubt

Neuss (ots) - Am Freitag (11.04.), gegen 15:10 Uhr, kam es an der Ecke "Am Krausenbaum / Bergheimer Straße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer bog mit seinem Fahrzeugtransporter von der Straße "Am Krausenbaum" auf die Bergheimer Straße ab und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Der unbekannte Lkw-Fahrer fuhr weiter in Richtung Weberstraße. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zu dem ...

mehr