Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lkw-Fahrer gesucht

Neuss (ots)

Am Freitag (11.04.), gegen 15:10 Uhr, kam es an der Ecke "Am Krausenbaum / Bergheimer Straße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer bog mit seinem Fahrzeugtransporter von der Straße "Am Krausenbaum" auf die Bergheimer Straße ab und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Der unbekannte Lkw-Fahrer fuhr weiter in Richtung Weberstraße.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Zudem erinnert die Polizei, dass allen Verkehrsteilnehmern Strafen drohen, wenn sie sich unerlaubt von einem Unfallort entfernen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, nach jedem Unfall die Polizei zu informieren, um alle Angelegenheiten zu regeln. Auf jeden Fall sind aber den Unfallgegnern die eigenen Personalien auszuhändigen. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Geldstrafe oder sogar ein Fahrverbot.

