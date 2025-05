Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) 12.000 Euro Schaden nach Unfall (14.05.2025)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Auf der Kreuzung Breg- und Weibert-Mahler-Straße hat sich am Mittwoch, gegen 21:30 Uhr, ein Vorfahrtsunfall ereignet. Eine 22-jährige Renault-Fahrerin war auf der Weibert-Mahler-Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher auf der Bregstraße in Richtung Ortsausgang fuhr. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision, die einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro nach sich zog. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Renault.

