Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A81

Lkr. Rottweil) - Großkontrolle auf Autobahn 81: Polizei zieht bei Sicherheitstag mehrere Straftäter aus dem Verkehr (13.05.2025)

Vöhringen, A81 (ots)

Im Rahmen des landesweiten Sicherheitstags 2025 hat die Polizei am Dienstagnachmittag eine großangelegte Kontrollaktion auf dem Parkplatz Hasenrain West an der Autobahn 81 durchgeführt.

Ziel der Maßnahme war es, landesweit die Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken und insbesondere Straftaten im öffentlichen Raum konsequent zu bekämpfen.

Zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Konstanz, des Polizeipräsidiums Einsatz und des Zolls insgesamt 134 Fahrzeuge und 188 Personen. Das Technische Hilfswerk, sowie die Autobahnmeisterei Rottweil unterstützten die Kontrollstelle, insbesondere durch Ausleuchten der Örtlichkeit und das Einrichten eines Geschwindigkeitsrichters.

Im Zuge der Kontrollen kam es zu zahlreichen verkehrsrechtlichen Verstößen, wie dem Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Drogen. Allein in der Kontrollzeit von fünf Stunden ordneten die Beamten fünf Blutproben an, da die entsprechenden Autofahrer während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen standen. Zudem stellten sie zwei gefälschte Führerscheine sicher, sodass sich die Fahrer nicht nur wegen Urkundenfälschung, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Waffenrechtliche Verstöße ergaben sich in zwei Fällen, in denen Personen einen Schlagring, beziehungsweise ein Pfefferspray unberechtigt mitführten.

In einem weiteren Fall konnte eine Person mit einem offenen Haftbefehl festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

Ins Gewicht fiel ein besonders nennenswertes Ereignis: Bei der Kontrolle eines Mazda 2 bemerkten die Beamten starken Marihuanageruch. Im Wagen des 25-jährigen Mannes entdeckten sie unter einem Kindersitz über 700 Gramm Marihuana. In seiner Wohnung stießen die Ermittler zudem auf weitere Drogen, darunter rund 75 Gramm Marihuana, kleinere Mengen Haschisch sowie umfangreiches Verpackungsmaterial, das auf den Besitz größerer Mengen hindeutet. Auch ein Drogenschnelltest beim Fahrer verlief positiv auf THC.

Die Polizei wird auch in Zukunft derartige Schwerpunktaktionen durchführen, um Straftäter gezielt aus dem Verkehr zu ziehen und die Sicherheit weiter zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell