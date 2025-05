Lauterbach (ots) - Am Mittwochnachmittag ist ein Motorradfahrer in der Hornberger Straße gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Gegen 17:00 Uhr verlor ein 20-Jähriger die Kontrolle über eine Kawasaki, kam zu Fall und erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Motorrad ...

mehr