Feuerwehr München

FW-M: Tierischer Auftritt (Olympiapark)

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Sonntag, 22. Juni 2025, 16.47 Uhr

Olympiahalle

Ein Kleinalarmfahrzeug der Feuerwehr München hat dem Personal der Olympiahalle am Sonntag bei einem ganz besonderen "Die-Füchse-auf-Tour"-Auftritt Hilfe geleistet.

Mitarbeitende waren am Sonntagnachmittag auf einem Rundgang in der Halle unterwegs und hörten dabei im Keller ungewöhnliche Symphonien. Als sie den Geräuschen nachgingen, führte sie ihr Weg in einen Bereich der Lüftungsanlage, der baulich zwar bereits außerhalb der Halle lag, aber dennoch über diese zugänglich war.

Nach aufmerksamer Suche waren die Angestellten sichtlich überrascht über das, was sie schließlich vorfanden: Eine Füchsin mit ihren drei Jungen hatte sich das gemütliche Plätzchen - ob absichtlich oder mutwillig, ist unklar - gesichert und schien dort heimisch werden zu wollen. Die ersten Fangversuche des Personals blieben erfolglos, woraufhin sie sich an die Leitstelle der Feuerwehr München wandten. Diese schickte ein Kleinalarmfahrzeug zum Ort des Geschehens.

Die Besatzung dieser Fahrzeuge wird oft zu Tierrettungseinsätzen alarmiert und hat daher viel Erfahrung mit Vierbeinern aller Art, die sich gerne mal die ungünstigsten Plätze aussuchen. Als die Einsatzkräfte an der Olympiahalle eintrafen, ließen sie sich in die Lage einweisen und machten sich mit diversen Tierfangkisten und Gerätschaften zum Lüftungsschacht auf. Vor Ort trafen sie auf eine sichtlich entspannte Füchsin und ihren Nachwuchs. Daher war es zunächst auch problemlos möglich, die ersten Jungtiere einzufangen. Aber dann roch die Füchsin wohl den Braten und unterzog die Feuerwehrleute einer kleinen Fähigkeitsprüfung. Sie schlich hinter einen Lüftungskanal, sodass sie sich erst mal außerhalb der Armlänge der beiden Helfer befand. Mit einem Besenstiel konnte sie am Ende aber doch sanft aus ihrem Versteck gedrängt werden.

Sicher eingepackt in zwei Transportboxen wurden die gesunden Tiere dann von der Feuerwehr mitgenommen. In Absprache mit einem Stadtjäger wurden die vier Füchse in einem deutlich besser geeigneten Lebensraum im Stadtgebiet wieder in die Freiheit entlassen.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell