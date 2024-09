Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bauerbach/Bretten - Psychisch auffälliger Mann löst größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots)

Ein 84-Jähriger, der sich aus noch unbekannten Gründen in seiner Garage eingeschlossen hatte, löste am Montagvormittag einen größeren Polizeieinsatz in Bauerbach aus.

Eine Zeugin teilte der Polizei gegen 09:10 Uhr mit, dass sich der 84-jährige Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation in der Garage seines Wohnhauses in der Kronenstraße befinde und dort auch Zugriff auf eine mutmaßliche Schusswaffe habe.

Da aufgrund des Zustands des Mannes eine Gefährdungslage zunächst nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, fuhren mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort und umstellten das Wohngebäude samt angrenzender Garage. Umliegende Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt. Einsatzkräfte des hinzugerufenen Spezialeinsatzkommandos trafen den älteren Herren schließlich gegen 13:50 Uhr in der Garage an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach derzeitigem Sachstand gab es keine Verletzten.

Zu einer Gefährdung oder konkreten Bedrohung von Unbeteiligten kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.

Florentin Ochner, Pressestelle

