Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brand eines Pkw auf der A 1 (Bereich Samtgem. Harpstedt, LK OL) ++ keine Verletzten ++ technischer Defekt wird angenommen

Delmenhorst (ots)

Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen kam es am Sonnabend, 10.05.2025, gegen 21:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener (Bereich Samtgemeinde Harpstedt) zum Brand eines Pkw. Ein 29 jähriger aus dem Landkreis Verden befuhr mit dem knapp fünf Jahre alten Mercedes die Autobahn, als er während der Fahrt einen plötzlichen Leistungsabfall und zeitgleich aus dem Motorraum aufsteigenden Rauch bemerkte. Er konnte das Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und es verlassen, bevor das Fahrzeug in Vollbrand geriet. Trotz des Einsatzes der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ausgerückt war, brannte das Fahrzeug letztendlich komplett aus. Da der neben der Fahrbahn befindliche Seitenstreifen ebenfalls in Brand geriet, wurde auch dieser Bereich abgelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Durch den Einsatz kam es aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geringen Verkehrsdichte zu keinen wesentlichen Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt wird als Brandursache beim Pkw angenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell