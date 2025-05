Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zweite Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in diesem Jahr

Wermelskirchen (ots)

Am kommenden Sonntag (11.05.) wird die Polizei Rhein-Berg erneut die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" veranstalten. Von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr werden die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdienstgruppe und der Verkehrssicherheitsberatung am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der L101 im Ortsteil Kreckersweg anzutreffen sein. Wie immer werden sie ihr Hauptaugenmerk dabei auf Motorradfahrende richten.

Motorradfahrende, Interessierte und Medienvertretende sind herzlich zu einem Gespräch in lockerer Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee eingeladen.

Ziel der Polizei ist es, Verkehrsunfälle mit Personenschäden zu verhindern, bzw. die Schwere der Unfallfolgen zu reduzieren. Sind Motorradfahrende als so genannte ungeschützte Verkehrsteilnehmende an Unfällen beteiligt, so enden diese leider häufig mit gravierenden Folgen. Deshalb möchte die Polizei zu einer vorausschauenden und angepassten Fahrweise anregen. Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle.

Auch am kommenden Sonntag wird wieder ein Sachverständiger des TÜV Rheinland anwesend sein und für alle Fragen rund um das Thema technische Veränderungen zur Verfügung stehen. Zudem werden Rettungssanitäter mit einem Rettungswagen vor Ort sein, um über wichtige Themen für den Ernstfall wie Erste Hilfe und Verhalten nach einem Unfall zu informieren. (th)

