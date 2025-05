POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeug aus Baustellencontainer entwendet

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Abend (07.05.) ist die Polizei zu einem Angelpark im Stadtteil Hand gerufen worden, nachdem dort gegen 18:00 Uhr ein Einbruch festgestellt worden ist. Das Gelände des Angelparks befindet sich in der Straße Diepeschrath und verfügt über ein Holzhaus, in dem sich eine Gaststätte befindet. Am Montagabend (05.05.), gegen 19:00 Uhr, ...

