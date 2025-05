Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer bei so genanntem "Dooring"-Unfall schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (07.05.) kam es auf der Mülheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer stürzte, weil er von einer geöffneten Tür eines geparkten Pkw erfasst wurde. Er wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 11:15 Uhr hatte der 58-jährige Kölner die Mülheimer Straße mit seinem Fahrrad in Richtung Köln befahren. Er fuhr auf dem farblich abgesetzten Teilstück des Gehweges, welcher für den Radverkehr freigegeben ist. Gleichzeitig öffnete ein 54-jähriger Kürtener von innen die Beifahrertür eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw, in welchem er saß. Der Radfahrer prallte gegen die sich öffnende Tür, stürzte und wurde schwer verletzt. Der Beifahrer und Fahrer des Pkw leisteten Erste Hilfe und betreuten den Radfahrer, der glücklicherweise einen Helm getragen hatte, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Mann wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad und am Pkw entstanden jeweils leichte Sachschäden. Um so genannte "Dooring"-Unfälle zu vermeiden, rät die Polizei, beim Aussteigen auf der Fahrerseite mit der rechten und auf der Beifahrerseite mit der linken Hand nach dem Türgriff zu greifen, um so das Sichtfeld zu erweitern. (th)

