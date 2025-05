Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ladendieb gefasst - Polizeibeamte leicht verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei hat gestern (07.05.) einen Mann in Bergisch Gladbach vorläufig festgenommen. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Ein Streifenwagen befuhr gegen 20:20 Uhr die Fußgängerzone in Bergisch Gladbach. Dabei sahen die Polizeibeamten vor dem Supermarkt auf der Hauptstraße zwei Personen, die eine weitere festhielten und um Hilfe riefen. Die Polizisten stiegen aus und kamen hinzu. Der festgehaltene Mann, ein 24-jähriger Mann aus der Ukraine, versuchte sich im Beisein der Polizisten loszureißen und zu fliehen. Die beiden Polizisten versuchten ihn zu fixieren. Der Mann leistete dabei erheblichen Widerstand. Der Mann konnte schließlich mit weiterer Unterstützung erfolgreich fixiert werden. Dabei hat sich der Mann leicht verletzt, ebenso wie zwei der eingesetzten Polizisten.

Der Mann hatte zuvor in dem Supermarkt Waren gestohlen und ist dabei erwischt worden, wie die beiden Mitarbeitenden des Supermarktes mitteilten. Sie hatten ihn daraufhin versucht festzuhalten. Einer der Mitarbeiter gab an, dass der Mann bereits am Nachmittag, gegen 14:00 Uhr, in dem Supermarkt gestohlen hatte. Ihm gelang dabei jedoch die Flucht, bevor er abends wieder in den Supermarkt zurückkehrte.

Da der Mann während seiner Festnahme Verhaltensauffälligkeiten zeigte, wurde er mit seinem Einverständnis in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Ladendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell