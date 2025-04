POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub auf Geldabheber +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Ostermontag, 21. April 2025, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Kleintransport-Fahrer die Bundesstraße 212 von Brake in Richtung Golzwarden. Aufgrund eines querenden Tieres auf der Fahrbahn wich der Braker aus, kollidierte in der Folge mit der Leitplanke am linken Fahrbahnrand und wurde ...

mehr