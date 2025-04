POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots) - Am Ostersonntag gegen 21:30 Uhr kam es in der Straße Im Wiesengrund/Kreuzweg in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 38-jähriger Delmenhorster missachte die Vorfahrt ("rechts vor links") eines 35-jährigen Bremers, so dass es in der Folge zu einem ...

mehr