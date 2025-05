Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw ++ Pkw überschlägt sich ++ Verursacherin alkoholisiert

Auf der Mühlenstraße kam es am Sonntag, 11.05.2025, gegen 04:00 Uhr zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, die in der Folge beide nicht mehr fahrbereit waren. Eine 29-jährige Delmenhorsterin befuhr dabei mit ihrem Pkw die Mühlenstraße in Richtung Marktstraße und übersah in Höhe der Welsestraße einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, woraufhin sich der verursachende Pkw überschlug und auf dem Dach mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Die alleine im Fahrzeug befindliche Verursacherin konnte dieses eigenständig verlassen, zog sich aber leichte Verletzungen zu, weshalb sie zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Da der Atemalkoholtest bei ihr ein Ergebnis von 0,92 Promille erbracht hatte, wurde dort eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und weisen wirtschaftliche Totalschäden auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

