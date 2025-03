Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Montag (17. März) kam es um 12:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L539 im Kreuzungsbereich der Kölner Straße. Eine 37-Jährige fuhr hier mit ihrem Omnibus gegen den vorausfahrenden PKW eines 55-Jährigen, als dieser vor der roten Ampel anhalten musste. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Unfallbeteiligten leicht. Der 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. In beiden Fahrzeugen befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Insassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell