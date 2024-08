Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz wegen gefährlicher Körperverletzung

Rostock (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung soll ein 40-jähriger Mann am vergangenen Wochenende drei Personen verletzt haben.

Am Samstagabend gegen 23:45 Uhr wurde die Polizei von mehreren Zeugen darüber informiert, dass es in einem Mehrfamilienhaus im Amt Laage zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Nach ersten Erkenntnissen soll ein ebenfalls 40-jähriger Mann mit weiteren Personen in seiner Wohnung gefeiert haben. Als der spätere Tatverdächtige hinzukam, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 40-jährige deutsche Tatverdächtige zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 29 und 40 Jahren mit einem Messer verletzt haben. Die deutschen Geschädigten wurden ärztlich versorgt. Die Verletzungen waren nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlich.

Der Tatverdächtige wurde durch die eingesetzten Beamten noch im Wohnhaus gestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,19 Promille. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Güstrow dauern an.

