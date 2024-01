Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Gotha (ots)

Auf das Gelände einer Bäckereifiliale begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen am 16. Januar, in der Zeit zwischen 05.10 Uhr und 05.20 Uhr. In der weiteren Folge wurde die Eingangstür der Filiale beschädigt und ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0023574/2024) entgegen. (jd)

