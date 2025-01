Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (81) Festnahme nach Einbruch in Handyladen - Zeugen gesucht

Schwabach (ots)

Zwei Personen brachen in der Nacht zum Samstag (25.01.2025) in einen Verkaufsraum für Smartphones in Schwabach ein und entwendeten daraus mehrere Gegenstände. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Da die zweite Person noch flüchtig ist, bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Zeuge meldete sich gegen 00:25 Uhr bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und gab an, zwei Personen beobachtet zu haben, die soeben in ein Geschäft für Mobiltelefone in der Ludwigstraße eingebrochen und nun in Richtung Innenstadt geflüchtet seien. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektionen Schwabach und Roth fahndeten nach den Tätern und konnten kurze Zeit später im Bereich der Penzendorfer Straße einen 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Der zweite Einbrecher befindet sich noch auf der Flucht. Von ihm liegt folgende vage Beschreibung vor:

Etwa 175 cm groß, bekleidet mit einem Kapuzenpullover und einer dicken Jacke.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung am Tatort. Ersten Ermittlungen zufolge erbeutete das Duo Handys und Smartwatches im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell