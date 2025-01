Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (80) Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Samstag (25.01.2025) entwendete ein Unbekannter ein Auto in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Geschädigte befand sich von 18:00 Uhr bis etwa 02:10 Uhr in einer Gaststätte in der Königstraße. Sein weißer VW Touareg mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-DE 268 stand auf einem privaten Parkplatz in der Johannesgasse. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete eine unbekannte Person den Autoschlüssel aus der Jacke des Fahrzeughalters und fuhr anschließend mit dem VW im Wert von rund 30.000 Euro in unbekannte Richtung davon.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die in der Gaststätte oder direkt davor in der Johannesgasse verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

