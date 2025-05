Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Stehlgut durch Ortungsgerät aufgefunden

Lübeck (ots)

Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck konnten am Montagmorgen (05.05.2025) mehrere hochwertige Werkzeuge sicherstellen, die bislang noch nicht zugeordnet werden konnten.

Ein Handwerker einer Hamburger Firma informierte am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr die Polizei, dass er einen zuvor entwendeten Trennschleifer mittels eines Ortungsgerätes im Bereich Dornbreite in Lübeck festgestellt hätte. Demnach befand sich das Gerät in einem in unmittelbarer Nähe abgestellten Pkw.

Das Auto wurde eingeschleppt und im Beisein der Halterin und ihres Ehemannes durchsucht. Die Beamten fanden nicht nur den entwendeten Benzin Trennschleifer sondern weitere hochwertige Werkzeuge wie zwei Kreissägen, Ladegeräte, Akkus und Akkuschrauber sowie Winkelschleifer, Stichsäge als auch Handkreissäge. Diese konnten bislang noch keiner Straftat zugeordnet werden. Die Gegenstände wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt. Allein der Wert des Trennschleifers liegt bei über 1.000 Euro.

Das 2. PR ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0451/1310 entgegen.

