Lübeck (ots) - Am Samstagnachmittag (03.05.2026) brannte ein Werkstattgebäude auf dem Gelände eines ehemaligen Trike-Händlers in Lensahn. Personen wurden nicht verletzt, die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei ungefähr 5.000,00 Euro. Eine 76-jährige Ostholsteinerin bemerkte am Samstag gegen 14.30 Uhr zunächst Rauch und kurz darauf Flammen an ...

mehr