Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Konflikt an Fahrradüberweg - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Nach einem ungewöhnlichen Vorfall im Straßenverkehr am Morgen des 29.04.25 (Dienstag) an einem Fahrradüberweg in Lübeck St. Jürgen ermittelt die Polizei wegen des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung. Eine Fahrradfahrerin rammte mit ihrem Lastenrad offenbar mutwillig die Front eines wartenden Pkw und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Fahrerin eines Seats am 29.04.25, gegen 08:00 Uhr morgens, verkehrsbedingt auf dem Fahrradüberweg der Hüxtertorallee und unmittelbar vor dem Kreisverkehr zum Stehen. Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin näherte sich beim Überqueren der Straße mit einem Lastenrad und rammte in der Folge mutmaßlich vorsätzlich die Transportwanne ihres Rades gegen die Frontpartie des wartenden Wagens, wodurch ein Sachschaden entstand.

Trotz Ansprache durch die geschädigte Autofahrerin verließ die Radfahrerin unmittelbar nach dem schädigenden Vorfall die Örtlichkeit, ohne sich weiter zu äußern oder Angaben zu ihrer Person zu machen. Die Pkw-Fahrerin suchte im Anschluss eine Polizeidienststelle auf und erstattete Anzeige.

Die Polizei hat in der Folge die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zur Aufklärung des Sachverhalts bitten die Ermittler der Polizeistation Hüxtertor um Zeugenhinweise. Gesucht werden Personen, die den Vorfall am Morgen beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Radfahrerin geben können. Insbesondere der Fahrer eines schwarzen VW, der sich zum Zeitpunkt des Geschehens an der Örtlichkeit aufhielt und den Konflikt beobachtet haben dürfte, wird als wichtiger Zeuge angesehen. Hinweise werden unter der Rufnummer: 0451-131 7460 oder per E-Mail an: Luebeck.Pst-Hx@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell