Lübeck (ots) - Am Mittwoch (30.04.2025) brannte ein Stallgebäude in Neustadt in Holstein. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ein Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Ein 67-jähriger Ostholsteiner führte tagsüber am 30.04.2025 Schweißarbeiten am Dach des ...

