Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neustadt in Holstein/Ostholstein Brand eines Stallgebäudes

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (30.04.2025) brannte ein Stallgebäude in Neustadt in Holstein. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ein Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Ein 67-jähriger Ostholsteiner führte tagsüber am 30.04.2025 Schweißarbeiten am Dach des Gebäudes in Neustadt aus. Dabei soll es bereits am Nachmittag zu einem kleineren Feuer im Bereich des Daches gekommen sein, dass der Handwerker selber ablöschte. Bei einer Kontrolle gegen 21 Uhr, eine Stunde nach der letzten Überprüfung, stellte der Mann Feuer am Dach fest und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

In dem betroffenen Gebäude befindet sich eine Wohnung sowie Lagerräume. Ein Boot und Fahrräder wurden durch das Feuer stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenssumme bei ca. 250.000 Euro liegen. Der 83-jährige Eigentümer musste mit einem Schock vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell