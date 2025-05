Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OD - Trittau Folgemeldung 7: Fortführung der Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Trittau

Lübeck (ots)

Am 13.04.2025 wurde ein junger Mann bei einer Veranstaltung in einer Großraumdiskothek so schwer verletzt, dass er trotz erfolgter Rettungsmaßnahmen noch vor Ort verstarb. Ein Tatverdächtiger stellte sich am 23.04.2025 der Polizei und wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Die Mordkommission Lübeck ist auch nach der Festnahme eines Tatverdächtigen weiterhin mit der Auswertung von Videomaterial und Vernehmungen von Zeugen und Beteiligten der Auseinandersetzung beschäftigt.

Über das Hinweisportal gingen bislang zahlreiche Videos und Bilder bei der Polizei ein. Die Auswertung des Materials ist trotz technischer Unterstützung extrem aufwendig und zeitintensiv. Die Ermittler müssen die jeweils abgebildeten Personen identifizieren und zu dem Tatgeschehen vernehmen. Bei keinem anderem Ermittlungsverfahren in der Vergangenheit waren dermaßen viele Bilddateien auszuwerten.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung und die hier bislang eingegangenen Hinweise.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle Polizeidirektion Lübeck zu richten.

