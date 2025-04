Polizeidirektion Lübeck

Aktuelle Warnung vor Schockanrufen in Lübeck Moisling

Lübeck (ots)

Aktuell (30.04.2025) gehen bei der Polizeistation in Lübeck Moisling mehrere Hinweise auf sogenannte Schockanrufe ein. Insbesondere ältere Menschen sollen nach derzeitigem Sachstand von falschen Kriminalbeamten angerufen werden. Die Polizei rät: "Schützen Sie Ihr Eigentum, informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten. Hinweise auf verdächtige Personen oder weitere Anrufe nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen".

In den aktuellen Fällen teilen die falschen Kriminalbeamten in den Telefonaten mit, dass eine angebliche Einbrecherbande aus dem Kosovo alte Menschen überfällt und die Geschädigten möglicherweise die nächsten Opfer sind.

"Fallen Sie nicht auf die Betrüger herein. Machen Sie Unbekannten am Telefon gegenüber keine Angaben zu Wertgegenständen oder Ihrem Vermögen. Übergeben Sie unbekannten Personen keine Wertgegenstände." Bis jetzt blieb es beim Versuch, keiner der Angerufenen fiel auf den Betrug herein.

