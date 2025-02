POL-PDLU: Kryptowährungsbetrug i. H. v. 99.000 EUR

Speyer (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 14:20 Uhr, bog eine 59-jährige PKW-Fahrerin in der Wormser Landstraße nach rechts in die Viehtriftstraße ein, hierbei übersah sie einen auf dem Radweg kreuzenden, bevorrechtigten 41-jährigen Pedelecfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der Pedelecfahrer leicht verletzte und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Soweit polizeilich bekannt ...

mehr