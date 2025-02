Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Riskantes Überholmanöver und Unfall - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr, fuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer auf der L454 von Schifferstadt kommend in Richtung Speyer. Dabei wurde er von einem schwarzen PKW der Marke Ford überholt. Beim Überholvorgang schaltete der 18-jährige Fahrzeugführer des Ford das Abblendlicht aus, weswegen ein im Gegenverkehr entgegenkommender, weißer Kastenwagen abbremsen musste und mehrmals die Lichthupe betätigte.

Im weiteren Verlauf wurde der Ford am Kreisverkehr der L454 / Schifferstadter Straße / Siemensstraße mit erheblicher Beschädigung im Frontbereich festgestellt. Der Spurenlage entsprechend fuhr der PKW auf eine Verkehrsinsel und in der Folge gerade über den Kreisverkehr hinweg und beschädigte dadurch seinen PKW. Am PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei dem 18-jährigen Fahrer ergaben sich keine Anzeichen auf Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, Geschädigte oder der Fahrer des weißen Kastenwagens, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

