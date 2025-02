Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leichtverletzte Fahrradfahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2025 gegen 15:30 Uhr, übersah ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Birkenheide beim Abbiegen von der Kantstraße in die Straße Am Rathausplatz eine mit ihrem Fahrrad querende 78-jährige Fahrradfahrerin aus Dannstadt-Schauernheim. Durch den Anstoß erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen an der Hand. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde die Frau in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein geringer Sachschaden. Denn 44-jährigen Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

