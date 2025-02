Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlafend im Auto - verbotene Gegenstände festgestellt

Schifferstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 05:00 Uhr konnte in der Bahnhofstraße eine männliche Person schlafend in einem Fahrzeug festgestellt werden. Bereits von außen konnte im Auto ein Behältnis mit weißem Pulver festgestellt werden, was den Verdacht auf Betäubungsmittel begründete. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung konnte ein Schlagstock, ein Einhandmesser sowie ein Jagdmesser aufgefunden werden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Dem 53-jährigen drohen nun Ermittlungsverfahren wegen Verdachts Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

