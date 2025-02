Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auf Parkplatz Unfall verursacht - Geschädigter gesucht

Speyer (ots)

Bereits am Samstag, den 01.02.2025, gegen 15:20 Uhr stieß eine 68-jährige PKW-Fahrerin beim Ausparken auf dem unteren Domparkplatz gegen einen anderen, geparkten und unbekannten PKW. Die 68-Jährige habe beide Fahrzeuge in Augenschein genommen und lediglich am eigenen PKW einen Schaden feststellen können, am anderen PKW habe sie keinen Schaden bemerkt und sei anschließend davongefahren. Sie meldete sich schließlich bei der Polizei. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um ein größeres, grau oder silbernes Fahrzeug gehandelt haben.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem silber / grauen PKW geben? Zeugen, oder der Fahrer des silber / grauen PKW selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

