Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zu schnell unterwegs und nicht angeschnallt - Verkehrskontrollen

Altrip/Mutterstadt/Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Montag, den 03.02.2025, in der Zeit von 09:30 Uhr - 13:30 Uhr, wurden durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt an der K12 in Altrip Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt mussten 26 Verkehrsteilnehmer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert werden. Tagesschnellster war ein Fahrzeugführer mit 92 km/h bei erlaubten 50 km/h. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeldverfahren in Höhe von 200 EUR sowie ein Monat Fahrverbot und ein Punkt. Durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik wurden in Mutterstadt und in Hochdorf-Assenheim stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden 5 Gurt- sowie 2 Handyverstöße festgestellt und geahndet. Darüber hinaus mussten vier Mängelberichte gefertigt werden. In allen Fällen werden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell