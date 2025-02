POL-PDLU: Navi führt Brummifahrer in Sackgasse

Schifferstadt (ots) - Am Dienstag, den 04.02.2025, in der Zeit von 16:00 Uhr - 18:45 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Baumgartenweg eingebrochen. Aus der Wohnung wurde ein Fahrzeugschlüssel sowie ein Schmuckstück entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

