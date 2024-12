Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: "Selbststeller" - Wegen schweren Raubes gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen

Hamburg (ots)

Am 29.11.2024 gegen 23:20 Uhr wurde ein 49-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger durch die Hamburger Bundespolizei festgenommen und der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Der Mann erschien beim Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof und gab an, dass gegen ihn ein aktueller Haftbefehl vorliege.

Der fahndungsmäßige Abgleich der Personalien ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bremerhaven wegen der Straftat "Schwerer Raub".

Demnach wurde der Mann seit Ende November 2024 gesucht. Der Mann steht im Verdacht, im September und im November 2024 in Bremerhaven durch zwei selbstständige Handlungen jeweils einen schweren Raub bzw. Raub begangen zu haben.

1. Fall:

Der Beschuldigte soll einen im Rollstuhl sitzenden Geschädigten an seiner Wohnanschrift in Bremerhaven aufgesucht und aufgefordert haben Bargeld herauszugeben. Der Geschädigte soll dieser Aufforderung nicht nachgekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte mit einer Bierflasche auf den Kopf des Geschädigten eingeschlagen und diesen aus seinem Rollstuhl gestoßen haben. Anschließend soll der Täter die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht und dabei ein Smartphone entwendet haben. Der Geschädigte musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

2.Fall:

Der Beschuldigte soll in einem Sexshop in Bremerhaven versucht haben die Einnahmen aus der Kasse zu entwenden. Der Inhaber des Shops soll versucht haben die Tathandlung zu verhindern, sei jedoch vom Täter mit einem Schlag ins Gesicht sowie Würgen am Hals attackiert worden. Durch einen Zeugen konnte der Beschuldigte festgehalten werden. Der Geschädigte erlitt u.a. Verletzungen am Hals.

Da Fluchtgefahr besteht, hat das Amtsgericht Bremerhaven einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Gesuchte ist bereits einschlägig vorbestraft.

Bei einem Atemalkoholtest im Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof wurde ein Promillewert von 0.95 ermittelt. Zudem schlug ein Drogenschnelltest positiv aus.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 49-Jährige der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell