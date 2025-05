Polizeidirektion Lübeck

OH Niendorf/Ostsee

Explosion im Niendorfer Hafen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (01.05.2025) ist auf dem Hafengelände in Niendorf/ Ostsee eine Gasflasche explodiert. Eine Vielzahl von Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurde an den Einsatzort alarmiert. Nach derzeitigem Sachstand erlitten 10 Personen leichte Verletzungen in Form eines Knalltraumas, ein Mann wurde mit oberflächlichen Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu der Explosion kam, ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Gegen 13:25 Uhr kam es auf dem an der Strandstraße gelegenen Hafengelände in Niendorf/ Ostsee zu einem lautstarken Knall und einer Explosion. Aufgrund der Gefahrenlage wurde eine Vielzahl von Einsatz-und Rettungskräften der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr an den Einsatzort alarmiert. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt.

Nach derzeitigem Sachstand explodierte eine auf dem Hafengelände gelagerte, mit Acetylen gefüllte Gasflasche. Bedingt durch die Druckwelle und den lautstarken Knall erlitten 10 Menschen ein sogenanntes Knalltrauma. Die Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst in Augenschein genommen. Ein Mann, der neben dem Knalltrauma auch oberflächliche, leichte Verletzungen erlitt, wurde zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Warum es zu der Explosion auf dem Hafengelände kam, ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Kriminalpolizei nahm bereits am Nachmittag den Ereignisort in Augenschein. Hinweise auf eine absichtliche, vorsätzliche Herbeiführung der Explosion liegen aktuell nicht vor.

Zur Stunde ist der Bereich rund um den Einsatzort an der Strandstraße weiter abgesperrt. Die Feuerwehr kühlt mittels Wasser weitere vor Ort im Hafen lagernde Gasflaschen. Um auszuschließen, dass von den weiteren Gasflaschen eine Gefahr ausgeht, soll jetzt eine Spezialfirma angefordert werden.

Aufgrund des Maifeiertages und des guten Wetters war der Bereich im Niendorfer Hafen mit einer Vielzahl von Menschen hochfrequentiert, auch herrschte verstärkter PKW-Verkehr rund um den Urlaubsort. Aufgrund der eingerichteten Sperrungen kam es rund um Niendorf und auf der Bundesstraße 76 zu Verkehrsbehinderungen.

