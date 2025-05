Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Westmarkelsdorf/Ostholstein Vermisstensuche auf Maifete

Lübeck (ots)

Am 30.04.2025 fand eine große Veranstaltung in Westmarkelsdorf statt. Es erschienen rund 1500 Personen, die dort in einer Halle feierten. Einer der Gäste war im Laufe der Feier in einen Teich gefallen und konnte selber aus dem Wasser kommen, dann verlor sich jedoch seine Spur. Polizei und Hilfskräfte suchten über sieben Stunden mit Unterstützung nach dem jungen Mann bevor dieser unverletzt aufgefunden werden konnte.

In einer Halle in Westmarkelsdorf auf Fehmarn fand eine große Veranstaltung statt, zu der Gäste aus ganz Schleswig-Holstein anreisten. Darunter auch ein 20-Jähriger aus dem Herzogtum Lauenburg. Im Laufe des Abends fiel seinen Begleitern sein Fehlen auf und sie begannen nach ihm auf dem Gelände und drum herum zu suchen. An einem Teich fanden sie Handy und Schuhe des Vermissten. Der junge Mann konnte selber noch aus dem Wasser kommen und wurde von Zeugen noch kurz darauf mit durchnässter Kleidung gesehen. Es gab Hinweise, dass sich der Heranwachsende aufgrund von Alkoholisierung in einer hilflosen Lage befand.

Die Polizei forderte zur Unterstützung der Suchmaßnahmen Suchhunde, einen Hubschrauber der Bundespolizei sowie eine Drohnenstaffel des ASB an. Die Suche wurde erschwert durch verschiedene Gewässer in unmittelbarer Nähe zum Vermisstenort. Die Einsatzkräfte suchten über sieben Stunden bevor sie den 20-Jährigen im Bereich des Leuchtturms Westmarkelsdorf unverletzt auffanden.

