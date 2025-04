Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Beauty Salon gemeldet

Minden (ots)

(SN) Zum Einbruch in einen Beauty Salon ist es in den vergangenen Tagen in Minden gekommen. Dabei machten die Täter ungewöhnliche Beute.

So brachen die Unbekannten im Zeitraum Sonntag, 23.30 Uhr bis Montag, 13.20 Uhr in den an der Marienstraße gelegenen Salon ein und nutzten dazu den rückwärtigen Bereich des Gebäudes am Mariensteg. Nach Einschlagen eines Fensters entwendete man aus dem Geschäft nicht nur diverse Geräte der Marke Dyson, sondern auch ein mehrere Zehntausend Euro teures Lasergerät zur Haarentfernung. Außerdem fehlten bei Feststellen des Einbruchs knapp 70 Tuben Haarfärbemittel.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tätern. Wem verdächtige Personen oder Handlungen rund um den Einbruchsort aufgefallen sind, der wird gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell