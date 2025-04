POL-MI: Zweiradfahrer kollidiert mit Reh

Petershagen (ots) - (TB) Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen in Schlüsselburg. Ein Autofahrer kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Petershäger verstarb noch vor Ort. Den bisherigen Auswertungen zufolge befuhr der 45-Jährige mit seinem Audi gegen 10 Uhr die Straße Brückenkamp in Richtung Schlüsselburg. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er in einer scharfen ...

