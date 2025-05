POL-HL: Lensahn/Ostholstein Brand eines Werkstattgebäudes

Lübeck (ots) - Samstagabend (03.05.2025) brannte in Stolpe/Altenkrempe ein Mopedauto komplett ab. Die beiden Insassen konnten sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieben unverletzt. Die Reste das Gefährts wurden mit einem Radlader von der Straße abtransportiert. Am 03.05.2025 gegen 22 Uhr waren zwei Jugendliche aus Ostholstein mit einem Mopedauto in Stolpe in der Gemeinde Altenkrempe unterwegs. Plötzlich ...

