Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter starten im Oberbergischen in ihr erstes Praktikum

Oberbergischer Kreis (ots)

29 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter sind am Mittwoch (9. Juli) in den echten Polizeialltag gestartet. Die Studierenden des Einstellungsjahrgangs 2024 treten nun ihr erstes Praktikum des dualen Studiums an und lernen die Praxis kennen. Abteilungsleiter David Clemens, Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz Stefan Mitschke und Direktionsleiterin Kriminalität Carolin Hosius begrüßten die Neulinge an ihrem ersten Tag in Gummersbach. Anschließend ging es für 14 angehende Polizistinnen und Polizisten auf die Wache nach Gummersbach. Acht von ihnen werden ihr Praktikum auf der Polizeiwache Waldbröl antreten und sieben auf der Polizeiwache Wipperfürth.

Vor einem knappen Dreivierteljahr nahm der Polizeinachwuchs das Bachelor-Studium auf. In den ersten Monaten standen zunächst viel Theorie, Rechtskunde und praktische Übungen auf dem Stundenplan an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Die Polizeianwärterinnen und -anwärter werden zusammen mit ihren zugewiesenen und speziell geschulten Tutoren mehrere Wochen erste Einsatzerfahrungen im Streifendienst und in der Sachbearbeitung der Kriminalpolizei machen.

